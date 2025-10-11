В центре Парижа прошла массовая акция с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона, а также выхода страны из Евросоюза и НАТО.

Как сообщает Report, демонстранты прошли маршем от бульвара Монпарнас к музею Лувр, скандируя "Макрон, уходи!", "Вотум Лекорню!", "Выход из Европейского союза!".

Лидер партии "Патриоты" и организатор митинга Флориан Филиппо заявил, что в настоящее время правительства назначаются на короткое время: "Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров".

По его словам, в происходящем нет демократии: "Страна находится в полном упадке. Премьер-министры сменяют друг друга". Он высказал мнение, что президент должен уйти в отставку.

Политик также подчеркнул необходимость немедленного выхода Франции из ЕС и НАТО, заявив, что страна лишена суверенитета и не может самостоятельно реагировать на кризисы. Он указал, что если его страна останется в составе Евросоюза, ей грозят цензура, война и нищета.