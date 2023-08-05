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В Париже перенесли соревнования по плаванию в Сене

В Париже перенесли соревнования по плаванию в Сене Французская федерация плавания (FFN) перенесла заплыв в рамках чемпионата мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за слишком грязной воды в реке Сена.
Другие страны
5 августа 2023 г. 13:45
В Париже перенесли соревнования по плаванию в Сене

Французская федерация плавания (FFN) перенесла заплыв в рамках чемпионата мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за слишком грязной воды в реке Сена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Parisien.

В пятницу федерация была вынуждена отменить тренировки по этой же причине и предупреждала об угрозе для проведения соревнований в субботу и воскресенье. По данным газеты, отменены как минимум субботние заплывы у женщин. В 05:00 воскресенья власти намерены принять решение после анализа новых проб воды.

Причиной отмены тренировок и переноса соревнований названы сильные дожди, которые уже несколько дней идут в столичном регионе Франции. Власти заявляют о "временном ухудшении качества воды", которое выражается в повышенном уровне содержания в воде кишечной палочки (Escherichia coli).

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