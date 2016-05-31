В Париже намерены создать лагерь для беженцев

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Мэр Парижа Анн Идальго объявила во вторник о планах создания лагеря для беженцев во французской столице. Лагерь, сказала Идальго, будет развернут с помощью гуманитарных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным мэра, он будет предоставлять не только ночлег, но и возможность дневного в нем пребывания "тем, кто приезжает в столицу, лишенный средств к существованию".

Как сообщила Идальго, "в настоящее время мэрия изучает различные места для возможного размещения лагеря, чтобы определить, где будет возможно создать его в кратчайший срок".