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В Париже начался большой предвыборной митинг в поддержку Земмура

В Париже начался большой предвыборной митинг в поддержку Земмура Большой предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты Франции, сторонника ультраправых взглядов Эрика Земмура, который основал партию "Отвоевание", проходит в воскресенье на площади Трокадеро в Париже.
Другие страны
27 марта 2022 г. 17:42
В Париже начался большой предвыборной митинг в поддержку Земмура

Большой предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты Франции, сторонника ультраправых взглядов Эрика Земмура, который основал партию "Отвоевание", проходит в воскресенье на площади Трокадеро в Париже.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В районе площади Трокадеро, откуда открывается один из самых красивых видов на Эйфелеву, собрались тысячи людей.

Митинг начался после выступлений сторонников Земмура. На подходе к площади Трокадеро нужно было пройти два контроля, предъявить приглашение (которое можно было получить на предвыборном сайте кандидата), удостоверение личности и показать содержимое сумок.

Пришедшим раздают французские триколоры и плакаты, на которых написано "Земмур 2022", "Чтобы Франция оставалась Францией".

Периодически собравшиеся скандируют: "Земмур - президент", "Да здравствует Франция", "Мы выиграем".

В ожидании начала митинга на экранах транслировались заявления Земмура.

Согласно последним опросам общественного мнения, Земмур находится на четвертом месте в предвыборном рейтинге - после действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и главы левой партии "Непокорившася Франция" Жан-Люка Меланшона.

Первый тур президентских выборов Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. В списке кандидатов на президентское кресло - 12 человек.

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