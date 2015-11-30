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    В Париже началась конференция по изменению климата

    На форуме участвуют около 150 глав государств и правительств

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Париже началась 21-я конференция по изменению климата ООН (COP-21).

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили зарубежные СМИ.

    Согласно информации, на форуме участвуют около 150 глав государств и правительств, в том числе президент США Барак Обама, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Китая Си Цзинпинь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и др. 

    В начале форума были сделаны памятные фото мировых лидеров. 

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