    • 01 октября, 2025
    • 11:54
    В Париже на манифестации 2 октября будут дежурить около 5 тыс. полицейских

    Префектура полиции Парижа задействует до 5 тыс. сотрудников во французской столице и ближайших пригородах для охраны порядка во время манифестации профсоюзов 2 октября.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканала LCI.

    "Каждый раз, когда проходят крупные межпрофсоюзные акции и демонстрации, мы сталкиваемся с появлением групп хулиганов, - сказал Нуньес, уточнив, что речь идет, как правило, о "нескольких сотнях" зачинщиков беспорядков. - Планируется задействовать около 5 тыс. полицейских в Париже и пригородах. Силы правопорядка будут вмешиваться, чтобы разогнать эти группы риска и позволить шествию профсоюзов пройти в максимально спокойной обстановке".

    В конце сентября лидеры ведущих профсоюзов Франции, не придя к соглашению по итогам беседы с премьер-министром Себастьеном Лекорню о бюджете на 2026 год и связанных с ним мерах экономии, пообещали провести новые забастовки и акции протеста 2 октября. Предыдущий день забастовок и протестов был организован 18 октября - тогда, по данным МВД республики, на манифестации вышли более 500 тыс. человек, в то время как профсоюзы заявляли о миллионе демонстрантов.

