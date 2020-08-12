В Париже голый мужчина напал на полицейских

Трое полицейских получили ранения днем в среду вПарижев результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Трое полицейских получили ранения днем в среду в Париже в результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в XIII округе французской столицы, в парке Шуази. Набросившийся на полицейский патруль мужчина был "без штанов".

В ответ на агрессию со стороны мужчины полицейские были вынуждены открыть огонь, ранив нападавшего в живот.

Нападавший задержан. Из-за происшествия возбуждено дело о покушении на убийство представителя государственной власти.