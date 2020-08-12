О нас
Report Georgia

В Париже голый мужчина напал на полицейских

В Париже голый мужчина напал на полицейских Трое полицейских получили ранения днем в среду вПарижев результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
12 августа 2020 г. 20:29
В Париже голый мужчина напал на полицейских

Трое полицейских получили ранения днем в среду в Париже в результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в XIII округе французской столицы, в парке Шуази. Набросившийся на полицейский патруль мужчина был "без штанов".

В ответ на агрессию со стороны мужчины полицейские были вынуждены открыть огонь, ранив нападавшего в живот.

Нападавший задержан. Из-за происшествия возбуждено дело о покушении на убийство представителя государственной власти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

21:08
Кипр усложняет процедуру получения гражданства за инвестиции Бизнес
20:59
На юге Украины подтвердили случай сибирской язвы Другие страны
20:34
Суточная добыча нефти в США за неделю снизилась на 300 тыс. баррелей Энергетика
20:29
В Париже голый мужчина напал на полицейских Другие страны
20:15
ФотоПрезидент ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси"ОБНОВЛЕНО Инфраструктура
19:50
Три человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Шотландии Другие страны
19:29
ФотоЧемпионат мира по шоссейному велоспорту отменен Индивидуальные
19:06
В США закрывают пляжи и парки из-за роста заболеваемости COVID-19 Другие страны
18:42
Объяснена необычная особенность коронавируса Здоровье
18:40
Жители Грузии оценили отношения с Азербайджаном В регионе
18:25
ФК "Сабаиль" расстался с вратарем Футбол
18:09
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания Финансы
17:55
Должностные лица ГФСЗ предстанут перед судом Происшествия
17:36
США высоко оценивают сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности  Внешняя политика
17:35
ОПЕК увеличила добычу в июле Энергетика
Вся новостная лента