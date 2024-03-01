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В Париже фермеры проводят акцию у Триумфальной арки, один из лидеров задержан

В Париже фермеры проводят акцию у Триумфальной арки, один из лидеров задержан Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" проводит акцию недалеко от Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства.
Другие страны
1 марта 2024 г. 11:29
В Париже фермеры проводят акцию у Триумфальной арки, один из лидеров задержан

Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" проводит акцию недалеко от Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении профсоюза в соцсетях.

"Сельская координация" отдает должное Триумфальной арке для того, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство", - сказано в сообщении.

СМИ сообщают о том, что около 150 фермеров находятся на площади Шарля де Голля, где расположена арка. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги.

Акция проводится с 4 часов утра, помимо стогов сена, несколько тракторов перекрыли круговой перекресток. Позднее в ситуацию вмешались силы правопорядка, на место прибыли жандармы. Один из лидеров профсоюза был задержан правоохранителями за организацию "запрещенного собрания и нарушение движения".

Движение вокруг Триумфальной арки вновь возобновилось, однако фермеры все еще остаются на месте.

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Версия на азербайджанском языке Parisdə fermerlər aksiya keçirir, liderlərdən biri saxlanılıb

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