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В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва Три этажа Эйфелевой башни были эвакуированы в субботу из-за сообщения о заложенной бомбе.
Другие страны
12 августа 2023 г. 18:43
В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

Три этажа Эйфелевой башни были эвакуированы в субботу из-за сообщения о заложенной бомбе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

По данным телеканала BFMTV, полицейские и саперы работают на месте. Как сообщили журналистам в Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), хотя "ситуация редкая, но процедура обычная": при любой форме гипотетической угрозы посетителей эвакуируют из самого популярного монумента Парижа.

"Полиция на месте, саперы на месте", - приводит Le Figaro слова официального представителя SETE. По ее утверждению, "это обычная процедура при такого рода ситуациях, тем не менее редких".

Начатая после полудня эвакуация, затронула три этажа башни, включая ресторан, а также площадь у подножия монумента. До 14:00 местного времени все посетители были эвакуированы из предположительно опасной зоны.

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Версия на азербайджанском языке Fransada Eyfel qülləsinə gələn turistlər bomba təhlükəsi ilə təxliyə edilib

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