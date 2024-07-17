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В Париже автомобиль наехал на террасу кафе, погиб один, пострадали несколько человек

В Париже автомобиль наехал на террасу кафе, погиб один, пострадали несколько человек Неизвестный на автомобиле совершил наезд на террасу кафе во французской столице Париже, в результате чего три человека серьезно пострадали.
Другие страны
17 июля 2024 г. 23:38
В Париже автомобиль наехал на террасу кафе, погиб один, пострадали несколько человек

Неизвестный на автомобиле совершил наезд на террасу кафе во французской столице Париже, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и шестеро пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Согласно информации, инцидент произошел в 20-м округе Парижа на проспекте Пер-Лашез примерно в 19:30 по местному времени (21:30 по бакинскому времени).

Отмечается, что водитель автомобиля скрылся с места преступления, однако полиции удалось задержать пассажира. В его организме обнаружены следы наркотиков и алкоголя.

Поиски водителя продолжаются.

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