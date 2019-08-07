​В Парагвае парламентарии приступили к процедуре импичмента президента

Группа оппозиционных депутатов парагвайского парламента в понедельник направила в Сенат (верхнюю палату законодательного органа) обращение с просьбой начать процедуру импичмента президента страны Марио Абдо Бенитеса в связи с заключением невыгодного для Асунсьона соглашения с Бразилиа о закупке электроэнергии ГЭС "Итайпу" на границе двух государств.

Как передаёт Report со ссылкой на газету АВС, парламентарии также требуют отправить в отставку вице-президента Уго Веласкеса и министра финансов страны Бениньо Лопеса.

По мнению законодателей, руководители исполнительной власти необросовестно исполняли свои обязанности. "Люди, которые должны были нести ответственность за эти переговоры не выполнили своих обязательств или отнеслись к своим обязанностям халатно. Другие вместе с тем превысили свои полномочия", - приводит издание слова депутата Селсо Кеннеди.