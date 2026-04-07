В Панаме при взрыве бензовозов у моста через Панамский канал погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, еще двое пострадали в результате взрыва и возгорания нескольких бензовозов у моста Америк через Панамский канал.

По данным издания, инцидент привел к закрытию движения по старейшему мосту, пересекающему канал со стороны Тихого океана. Пожар охватил как минимум две автоцистерны, ситуацию осложняла близость складов с горючим.

В ликвидации возгорания участвовали более 75 сотрудников пожарной службы Панамы, двое из них получили легкие ожоги. "Нам сообщили, что один человек оказался зажат между двумя цистернами и погиб", - заявил генеральный директор пожарной службы полковник Виктор Рауль Альварес.

"Пожар потушен на 100%, ведутся работы по охлаждению, чтобы следователи могли приступить к установлению причин и возможного очага возгорания", - добавил он.

Ожидается, что специалисты также проверят состояние металлической конструкции моста на предмет возможных повреждений.