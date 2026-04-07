Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Панаме при взрыве бензовозов у моста через Панамский канал погиб человек

    Другие страны
    07 апреля, 2026
    • 07:16
    В Панаме при взрыве бензовозов у моста через Панамский канал погиб человек

    По меньшей мере один человек погиб, еще двое пострадали в результате взрыва и возгорания нескольких бензовозов у моста Америк через Панамский канал.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo.

    По данным издания, инцидент привел к закрытию движения по старейшему мосту, пересекающему канал со стороны Тихого океана. Пожар охватил как минимум две автоцистерны, ситуацию осложняла близость складов с горючим.

    В ликвидации возгорания участвовали более 75 сотрудников пожарной службы Панамы, двое из них получили легкие ожоги. "Нам сообщили, что один человек оказался зажат между двумя цистернами и погиб", - заявил генеральный директор пожарной службы полковник Виктор Рауль Альварес.

    "Пожар потушен на 100%, ведутся работы по охлаждению, чтобы следователи могли приступить к установлению причин и возможного очага возгорания", - добавил он.

    Ожидается, что специалисты также проверят состояние металлической конструкции моста на предмет возможных повреждений.

    Взрыв в Панаме Пожар (возгорание) Панамский канал

    Последние новости

