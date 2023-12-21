В Палестине заявили, что не поддерживают никаких контактов с ХАМАС

Власти Палестины в настоящее время не поддерживают никаких контактов с движением ХАМАС.

Власти Палестины в настоящее время не поддерживают никаких контактов с движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник президента Государства Палестина Махмуд аль-Хаббаш.

"Сейчас у властей Палестины нет никаких контактов или дискуссий с ХАМАС", - цитирует аль-Хаббаша телеканал Al Hadath. "Мы надеемся на начало переговоров с ХАМАС, но в данный момент их нет", - добавил советник палестинского лидера.

Аль-Хаббаш отметил, что власти Палестины "отказываются говорить о том, что будет после войны в Газе. Он подтвердил, что сегодня приоритетом для палестинских властей являются спасение мирных жителей Газы и доставка им гуманитарной помощи".