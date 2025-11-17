В Палестине объявили сроки подготовки проекта конституции

Работа над проектом конституции Палестины близка к завершению: комитет намерен представить финальную версию президенту Махмуду Аббасу к 24 ноября.

Как передает Report, об этом российской газете "Известия" сообщил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмед Мадждалани.

По его словам, большинство разделов временной конституции были подготовлены конституционным комитетом в соответствии с графиком, который поручил президент Махмуд Аббас.

"Сейчас мы находимся на финальном этапе пересмотра разделов конституции", - рассказал Ахмед Мадждалани, добавив, что 17 ноября состоится заседание конституционного комитета для проверки всех разделов текста.

Говоря о территориальной базе будущего палестинского государства, чиновник заявил, что проект конституции будет фиксировать границы от 1967 года, то есть включать сектор Газа и Западный берег, в том числе Восточный Иерусалим.

Отвечая на вопрос о позиции палестинских фракций, включая ХАМАС, и о консультациях с ними, Мадждалани отметил, что после завершения подготовки проекта будет проведен диалог "со всеми политическими и общественными структурами Палестины - как внутри страны, так и за ее пределами".

Газета напоминает, что сегодня юридической основой Палестины остается Основной закон, разработанный на базе декларации независимости 1988 года, принятой Ясиром Арафатом. В ООП подчеркивают, что активизация работы по созданию государства связана с неисполнением договоренностей, достигнутых в Осло в 1993 году. Тогда предполагалось создание палестинского государства в границах 1967 года в течение пяти лет, однако этот процесс фактически застопорился.

Между тем политическое урегулирование сопровождается продвижением сделки по прекращению огня между Израилем и ХАМАС. 9 октября стороны при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Согласно документу, режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.