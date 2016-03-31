Директор Эрмитажа: В Пальмире разрушено около 70% памятников культуры

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Многие из пострадавших памятников древнего города Пальмира в Сирии еще можно восстановить, несмотря на то, что там пострадало до 70% исторических построек".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Я уже говорил, что разрушено примерно 70%, но эти 70% можно превратить в 30%, если суметь поднять все эти камни, которые валяются возле взорванных зданий, которые частично разлетелись. Их можно поднять, тщательно изучить. В этом главная работа. На Ближнем Востоке так много памятников восстанавливаются, разлетевшихся во время землетрясений", - сказал Пиотровский.

Он напомнил, что часть экспонатов успели вывезти в Дамаск, а часть была расхищена. При этом существуют шансы найти украденное.

"На самом деле действует очень четкая система контроля за подпольной торговлей ценностями. Есть таможни, есть исследователи. То, что было увезено из иракского музея, что было зафиксировано, уже процентов 40 найдено. Так что думаю, что большую часть найдут… Эта система совершенствуется. Поэтому серьезные коллекционеры, серьезные торговцы не будут покупать. Я думаю, что все, что вывезено из Пальмиры, будет найдено. Международные механизмы для этого есть", - сказал директор Эрмитажа.