В пакистанском Лахоре прогремел взрыв, шесть человек погибли

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в пакистанском городе Лахор, погибли шесть человек, более 15 получили ранения, cообщает Report со ссылкой на телеканал Samaa.

Взрыв прогремел утром в коммерческом здании, часть которого повреждена. Сообщается, что взрывной волной выбило стекла из расположенных поблизости домов.

Полиция устанавливает причину взрыва. Представители спасательных служб сообщили СМИ, что взорвался генератор.

Вместе с тем в полиции пока не исключают теракт.