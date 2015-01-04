В пакистанской "зоне племен" ликвидированы семь боевиков

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес ракетный удар по жилой постройке в агентстве (единица административно-территориального деления) Северный Вазиристан пакистанской "зоны племен".

Как сообщает электронная версия газеты "Доон", в результате первой в наступившем году атаки беспилотника на этой приграничной с Афганистаном территории уничтожены по меньшей мере семь предполагаемых боевиков, еще два получили ранения.

По имеющейся информации, атака произошла утром в долине Шавал, расположенной на границе Южного и Северного Вазиристана. Беспилотник выпустил несколько ракет по комплексу жилых зданий, где, как сообщается, скрывался один из полевых командиров-узбеков, входящих в т.н. группировку Хафиза Гуль-Бахадура, которая действует под эгидой движения "Техрик-и-талибан Пакистан".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, в результате атаки он с высокой степенью вероятности был уничтожен.