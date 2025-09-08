В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    • 08 сентября, 2025
    • 16:45
    Четыре человека погибли из-за проливных дождей в пакистанском городе Суккуре (провинция Синд).

    Об этом сообщает Report ссылкой на пакистанские СМИ.

    По данным полиции, в районе Рохри обвал стены жилого дома стало причиной гибели троих человек, включая двух детей. Кроме того, в результате обрушения крыши одного из религиозных сооружений погиб муэдзин.

    Накануне проливные дожди обрушились на ряд городов провинции Синд, включая Хайдарабад, Тхатту, Суккур, Мирпур-Хас и др. В Суккуре главные дороги оказались затоплены, в нескольких районах была приостановлена подача электроэнергии.

    Метеорологический департамент предупредил о сохранении неблагоприятных погодных условий и прогнозирует новые сильные ливни в течение ближайших двух суток.

    Пакистан ливни стихийное бедствие

