В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 16:45
Четыре человека погибли из-за проливных дождей в пакистанском городе Суккуре (провинция Синд).
Об этом сообщает Report ссылкой на пакистанские СМИ.
По данным полиции, в районе Рохри обвал стены жилого дома стало причиной гибели троих человек, включая двух детей. Кроме того, в результате обрушения крыши одного из религиозных сооружений погиб муэдзин.
Накануне проливные дожди обрушились на ряд городов провинции Синд, включая Хайдарабад, Тхатту, Суккур, Мирпур-Хас и др. В Суккуре главные дороги оказались затоплены, в нескольких районах была приостановлена подача электроэнергии.
Метеорологический департамент предупредил о сохранении неблагоприятных погодных условий и прогнозирует новые сильные ливни в течение ближайших двух суток.
