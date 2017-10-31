В Пакистане женщина убила 15 человек, пытаясь отравить мужа

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Жительница пакистанского города Музаффаргарх, недовольная браком, отравила 15 человек крысиным ядом, пытаясь убить супруга, сообщает Report cо ссылкой на издание Daily Pakistan.

Инцидент произошел 26 октября, но широкую огласку получил лишь на текущей неделе. Асию Биби, 21-летнюю жительницу Музаффаргарха, штат Пенджаб, около месяца назад против ее воли выдали замуж за Амджада Лашари. Девушка влюблена в другого молодого человека Шахида и была недовольна браком, несколько раз ссорилась с супругом и его родственниками и даже вернулась в родительский дом, но ее отослали обратно.

По данным издания, после этого Асия вместе с Шахидом и родственницей Зариной спланировали убийство Амджада: девушка добавила в молоко, предназначавшееся ее супругу, крысиный яд. Однако мужчина не стал пить молоко, позже свекровь Асии использовала его для приготовления традиционного для Южной Азии йогурта ласси. В результате во время ужина 26 октября отравились 27 человек, 15 из них, в том числе Амджад, позже скончались.

Трое подозреваемых задержаны полицией. Асия отрицает обвинения, заявляя, что Шахид подстрекал ее к отравлению мужа, но она этого не сделала.