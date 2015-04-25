Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Пакистане застрелен известный защитник за права человека Сабин Махмуд.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что тело Махмуда было найдено на юге страны в городе Карачи. По данным телеканала, убийство произошло вскоре после того, как активист организовал мероприятие «пропавших жителей» Белуджистана.

Полиция сообщила, что Махмуд был убит с близкого расстояния. На теле мужчины были обнаружены огнестрельные ранения в области плеча, груди и живота.

Махмуд организовал встречу «пропавших жителей» Белуджистана в связи с тем, что в провинции часты случаи похищения людей, которых вскоре объявляют пропавшими без вести, а их тела нередко находят годы спустя. По данным организации Махмуда, с 2005 года в провинции «исчезли» более 2,8 тыс. человек.