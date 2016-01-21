В Пакистане задержано несколько подозреваемых в организации нападения на местный университет

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Пакистанские правоохранительные органы арестовали несколько человек в городе Чарсадда в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, подозреваемых в причастности к нападению террористов на местный университет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным пакистанских СМИ, в городе "идет поисковая операция в районе, прилегающем к университету". Сообщается, что уже арестованы несколько подозреваемых.

Руководитель пресс-службы Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асим Баджва ранее сообщил, что военные и спецслужбы отследили телефонные звонки и установили личности боевиков, участвовавших в нападении на университет. По его словам, удалось установить, что террористы получали инструкции по мобильной связи. Баджва также рассказал, что пакистанские военные "провели зачистку мест, где укрывались террористы, после чего некоторые лица пересекли границу (страны) в направлении Афганистана".

Отметим, что 20 января группа вооруженных экстремистов напала на университет имени Бача Хана в городе Чарсадда. В момент атаки в учебном заведении находились более 3 тыс. студентов и преподавателей. По уточненным данным, от рук террористов погиб 21 человек, более 30 получили ранения.