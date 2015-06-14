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    В Пакистане в течении года уничтожено 2 тыс. 763 талибов

    В ходе операции “Зарб-е-Азб” в Северном Вазиристане за последний год убито около 2 тыс. 763 боевика движения «Талибан»

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В ходе крупномасштабной военной операции “Зарб-е-Азб”, проводимой в пакистанской провинции Северный Вазиристан на границе с Афганистаном в течение одного года убито около 2 тыс. 763 боевика движения «Талибан», сообщает Report со ссылкой на "Anadolu".

    В заявлении армии сообщается, что в течение этого года в результате воздушных и наземных операций уничтожены 837 укрытий боевиков, изъято 253 тонны взрывчатых веществ, 18 тыс.87 боевых орудий, в том числе и пулеметы.

    Также отмечается, что в ходе операции погибли 347 пакистанских военнослужащих. 

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