В Пакистане в течении года уничтожено 2 тыс. 763 талибов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В ходе крупномасштабной военной операции “Зарб-е-Азб”, проводимой в пакистанской провинции Северный Вазиристан на границе с Афганистаном в течение одного года убито около 2 тыс. 763 боевика движения «Талибан», сообщает Report со ссылкой на "Anadolu".

В заявлении армии сообщается, что в течение этого года в результате воздушных и наземных операций уничтожены 837 укрытий боевиков, изъято 253 тонны взрывчатых веществ, 18 тыс.87 боевых орудий, в том числе и пулеметы.

Также отмечается, что в ходе операции погибли 347 пакистанских военнослужащих.