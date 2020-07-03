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В Пакистане в результате ДТП погибли 29 человек

В Пакистане в результате ДТП погибли 29 человек По предварительным данным, водитель нарушил правила движения, не проверив, свободны ли пути
Другие страны
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3 июля 2020 г. 16:39
В Пакистане в результате ДТП погибли 29 человек

В пакистанской провинции Пенджаб число погибших при столкновении поезда и автобуса увеличилось до 29.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет газета "Индиан экспресс".

Также сообщается о 23 раненных, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее телеканал "Гео-ти-ви" сообщил, что автобус с паломниками-сикхами переезжал железную дорогу в необорудованном для этого месте. Из-за этого поезд протаранил машину. По предварительным данным, водитель нарушил правила движения, не проверив, свободны ли пути.

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