В Пакистане в результате ДТП погибли 29 человек

В пакистанской провинции Пенджаб число погибших при столкновении поезда и автобуса увеличилось до 29.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет газета "Индиан экспресс".
Также сообщается о 23 раненных, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ранее телеканал "Гео-ти-ви" сообщил, что автобус с паломниками-сикхами переезжал железную дорогу в необорудованном для этого месте. Из-за этого поезд протаранил машину. По предварительным данным, водитель нарушил правила движения, не проверив, свободны ли пути.