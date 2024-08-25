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В Пакистане в двух ДТП с автобусами погибли 34 человека

В Пакистане в двух ДТП с автобусами погибли 34 человека В Пакистане сегодня произошли сразу две аварии с участием автобусов, в результате которых общее число погибших составило 34 человека.
Другие страны
25 августа 2024 г. 13:53
В Пакистане в двух ДТП с автобусами погибли 34 человека

В Пакистане сегодня произошли сразу две аварии с участием автобусов, в результате которых общее число погибших составило 34 человека.

Как передает Report, об этом сообщают агентство AFP.

Согласно информации, первая авария произошла недалеко от города Азад Паттан на границе с провинцией Пенджаб на северо-востоке Пакистана.

"Автобус с пассажирами перевернулся и упал в овраг. Погибли 22 человека, в том числе 15 мужчин, шесть женщин и один ребенок", - сообщил представитель спасательной службы Фарук Ахмед.

Отмечается, что второе ДТП произошло на прибрежном шоссе Макран в Белуджистане.

"Автобус, в котором находились 25 человек, также упал в овраг. Предположительно, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Погибли 12 человек", - говорится в сообщении.

Власти сообщили, что среди погибших были паломники, которые направлялись в Иран для участия в шествии по случаю Арбаина (проводится на сороковой день смерти внука пророка Мухаммеда имама Хусейна). Однако из-за проблем с документами им не разрешили пересечь границу, и они сели в автобус, чтобы вернуться домой.

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