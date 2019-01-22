В Пакистане убит сын основателя "Талибана"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Мулла Якуб, сын основателя и духовного лидера террористического движения "Талибан" муллы Омара, убит в Пакистане, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что Якуб погиб в пакистанском Пешаваре. Он был сначала ранен, а потом убит неизвестными вооруженными лицами.

По данным из других источников, мулла Якуб сначала был похищен, а затем убит.

Представители "Талибан" пока никак не комментировали эту информацию.