В Пакистане убит сын основателя "Талибана"

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Мулла Якуб, сын основателя и духовного лидера террористического движения "Талибан" муллы Омара, убит в Пакистане, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Сообщается, что Якуб погиб в пакистанском Пешаваре. Он был сначала ранен, а потом убит неизвестными вооруженными лицами.
По данным из других источников, мулла Якуб сначала был похищен, а затем убит.
Представители "Талибан" пока никак не комментировали эту информацию.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости