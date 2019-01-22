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    В Пакистане убит сын основателя "Талибана"

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Мулла Якуб, сын основателя и духовного лидера террористического движения "Талибан" муллы Омара, убит в Пакистане, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Сообщается, что Якуб погиб в пакистанском Пешаваре. Он был сначала ранен, а потом убит неизвестными вооруженными лицами.

    По данным из других источников, мулла Якуб сначала был похищен, а затем убит.

    Представители "Талибан" пока никак не комментировали эту информацию.

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