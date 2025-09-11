Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Пакистане столкнулись грузовые поезда

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 12:38
    В Пакистане столкнулись грузовые поезда

    В Пакистане столкнулись два грузовых поезда, в результате чего погиб помощник машиниста, еще два человека пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, инцидент произошел в районе Ренала Хорд округа Окара.

    Согласно информации, пострадавших доставили в ближайшую больницу, где им оказали первую медицинскую помощь.

    Представители железной дороги сообщили, что движение поездов по обоим направлениям временно приостановлено, восстановительные работы начались сразу после происшествия.

    Пакистан поезд столкновение

    Последние новости

    13:50
    Фото

    В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

    Происшествия
    13:48

    Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

    Внутренняя политика
    13:44

    Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

    Другие страны
    13:44

    Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу

    В регионе
    13:38

    Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

    Наука и образование
    13:36

    Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    13:30

    Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕС

    Другие страны
    13:30

    Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

    Внешняя политика
    13:22

    Главы МИД Люблинского треугольника осудили вторжение российских БПЛА в Польшу

    Другие страны
    Лента новостей