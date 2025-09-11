В Пакистане столкнулись грузовые поезда

В Пакистане столкнулись два грузовых поезда, в результате чего погиб помощник машиниста, еще два человека пострадали.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, инцидент произошел в районе Ренала Хорд округа Окара.

Согласно информации, пострадавших доставили в ближайшую больницу, где им оказали первую медицинскую помощь.

Представители железной дороги сообщили, что движение поездов по обоим направлениям временно приостановлено, восстановительные работы начались сразу после происшествия.