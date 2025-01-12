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В Пакистане спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся шахты 12 тел горняков

В Пакистане спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся шахты 12 тел горняков Спасатели извлекли тела 12 шахтеров из-под завалов обрушившейся в среду угольной шахты в районе Санджди в 40 километрах от Кветты.
Другие страны
12 января 2025 г. 17:31
В Пакистане спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся шахты 12 тел горняков

Спасатели извлекли тела 12 шахтеров из-под завалов обрушившейся после взрыва в среду угольной шахты в районе Санджди в 40 километрах от Кветты.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Начальник шахты Абдул Гани Белудж на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил, что спасательные работы заняли 60 часов, после взрыва главный вход в шахту был завален.

По слова чиновника, тела троих шахтеров были обнаружены в первый день, одного - во второй, а тела остальных восьми горняков были извлечены только сегодня.

Расследование по факту продолжается.

Напомним, что 8 января вечером в угольной шахте в районе Санджди в пакистанской провинции Белуджистан из-за скопления метана произошел взрыв, что привело к обрушению шахты. 12 шахтеров, которые на тот момент находились внутри, оказались заблокированы под завалами.

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