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    В Пакистане смотритель храма и несколько его сообщников убили 20 прихожан

    Еще четыре человека находятся в критическом состоянии© epa/vostock-photo

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Смотритель суфийского храма в пакистанской провинции Пенджаб и несколько его сообщников убили 20 прихожан.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Еще четыре человека находятся в критическом состоянии. По данным полиции, речь идет о ритуальном убийстве. Смотритель и четверо его сообщников арестованы.

    Врач местного госпиталя подтвердил, что на телах жертв, которые были найдены обнаженными, обнаружены колото-резаные раны и следы ударов тупым предметом.

    По данным полиции, смотритель храма страдает психическим заболеванием. Он признался в совершенных убийствах. 

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