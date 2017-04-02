В Пакистане смотритель храма и несколько его сообщников убили 20 прихожан

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Смотритель суфийского храма в пакистанской провинции Пенджаб и несколько его сообщников убили 20 прихожан.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Еще четыре человека находятся в критическом состоянии. По данным полиции, речь идет о ритуальном убийстве. Смотритель и четверо его сообщников арестованы.

Врач местного госпиталя подтвердил, что на телах жертв, которые были найдены обнаженными, обнаружены колото-резаные раны и следы ударов тупым предметом.

По данным полиции, смотритель храма страдает психическим заболеванием. Он признался в совершенных убийствах.