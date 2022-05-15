В Пакистане смертник подорвал колонну военных автомобилей, погибли трое детей и трое военных

В провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане в результате атаки на колонну военных автомобилей погибли трое детей и трое военных.

В провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане в результате атаки на колонну военных автомобилей погибли трое детей и трое военных.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в пакистанской армии.

Теракт с участником смертника произошел в городе Мираншах- административном центре приграничного с Афганистаном округа Северный Вазиристан.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.

В Мираншахе активно орудует террористическая организация "Техрик-е Талибан Пакистан" (TTP).