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В Пакистане смертник подорвал колонну военных автомобилей, погибли трое детей и трое военных

В Пакистане смертник подорвал колонну военных автомобилей, погибли трое детей и трое военных В провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане в результате атаки на колонну военных автомобилей погибли трое детей и трое военных.
Другие страны
15 мая 2022 г. 18:49
В Пакистане смертник подорвал колонну военных автомобилей, погибли трое детей и трое военных

В провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане в результате атаки на колонну военных автомобилей погибли трое детей и трое военных.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в пакистанской армии.

Теракт с участником смертника произошел в городе Мираншах- административном центре приграничного с Афганистаном округа Северный Вазиристан.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.

В Мираншахе активно орудует террористическая организация "Техрик-е Талибан Пакистан" (TTP).

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