В Пакистане 6 военнослужащих погибли в результате вооруженного нападения

Шесть пакистанских солдат погибли в результате нападения боевиков на блок-пост на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, нападение произошло в период с вечера понедельника по утро вторника в бывшем племенном округе Куррам, расположенном недалеко от границы с Афганистаном.

Дополнительные подробности не приводятся.