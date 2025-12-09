В Пакистане 6 военнослужащих погибли в результате вооруженного нападения
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 09:18
Шесть пакистанских солдат погибли в результате нападения боевиков на блок-пост на северо-западе страны.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, нападение произошло в период с вечера понедельника по утро вторника в бывшем племенном округе Куррам, расположенном недалеко от границы с Афганистаном.
Дополнительные подробности не приводятся.
Последние новости
09:57
Австралия приобретает шесть ударных БПЛА Ghost Bat почти за $1 млрдДругие страны
09:57
Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $66Энергетика
09:53
Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездкиДругие страны
09:45
Видео
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-ГобуПроисшествия
09:41
В Товузе трехлетний ребенок утонул в бассейнеПроисшествия
09:38
В Японии за 14 часов произошли более десяти подземных толчковДругие страны
09:32
В Агджабеди автомобиль врезался в стену жилого дома, есть погибшийПроисшествия
09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2025)Финансы
09:18