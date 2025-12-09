Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Пакистане 6 военнослужащих погибли в результате вооруженного нападения

    Шесть пакистанских солдат погибли в результате нападения боевиков на блок-пост на северо-западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, нападение произошло в период с вечера понедельника по утро вторника в бывшем племенном округе Куррам, расположенном недалеко от границы с Афганистаном.

    Дополнительные подробности не приводятся.

