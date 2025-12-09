Pakistanda silahlı hücum nəticəsində 6 hərbçi ölüb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 09 dekabr, 2025
    • 09:33
    Pakistanın şimal-qərbində yerləşən blok posta silahlıların hücumu nəticəsində 6 hərbçi ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hücum Əfqanıstanla sərhəd yaxınlığında yerləşən Kurram bölgəsində baş verib.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    В Пакистане 6 военнослужащих погибли в результате вооруженного нападения

