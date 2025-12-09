Pakistanda silahlı hücum nəticəsində 6 hərbçi ölüb
Digər ölkələr
- 09 dekabr, 2025
- 09:33
Pakistanın şimal-qərbində yerləşən blok posta silahlıların hücumu nəticəsində 6 hərbçi ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, hücum Əfqanıstanla sərhəd yaxınlığında yerləşən Kurram bölgəsində baş verib.
Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.
