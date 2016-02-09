​В Пакистане разбился учебно-боевой самолет

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Учебный самолет армейской авиации Пакистана потерпел крушение в пакистанской провинции Пенджаб на востоке страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в округе Гуджранвала во вторник вечером. По данным межведомственной военной пресс-службы (ISPR), самолет, на борту которого находились пилот-стажер и его инструктор, совершал штатный полет, оба пилота погибли. Согласно предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Для проведения расследования место крушения оцеплено.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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