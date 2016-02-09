​В Пакистане разбился учебно-боевой самолет

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Учебный самолет армейской авиации Пакистана потерпел крушение в пакистанской провинции Пенджаб на востоке страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в округе Гуджранвала во вторник вечером. По данным межведомственной военной пресс-службы (ISPR), самолет, на борту которого находились пилот-стажер и его инструктор, совершал штатный полет, оба пилота погибли. Согласно предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Для проведения расследования место крушения оцеплено.