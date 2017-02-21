В Пакистане прогремели несколько взрывов у здания суда, есть погибшие

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Несколько взрывов прогремели у здания суда в пакистанском городе Танги на севере Пакистана, слышна стрельба, есть погибшие и раненые, сообщает Report со ссылкой на TOLOnews.

Инцидент произошел cегодня в городе Танги округа Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва. По предварительным данным, убиты 4, ранены 12 человек.

В полиции заявили, что террорист-смертник подорвался, когда по нему открыл огонь полицейский.

По сообщениям СМИ, стрельба продолжается.