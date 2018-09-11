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    В Пакистане приговорены к смертной казни 13 талибов

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/  Командующий армией Пакистана подтвердил смертные приговоры за 13 террористам, которых военных суды признали виновными в совершении нападений, в результате которых погибло 202 человека, в том числе гражданские лица, передает AP, сообщает Report. 

    Согласно его заявлению, 13 осужденных пакистанских талибов в последние годы убили более 150 гражданских, и совершили более 50 нападений на представителей сил безопасности, в результате чего еще 249 человек получили ранения.

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