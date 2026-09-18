В Пакистане при взрыве возле мечети погибли 15 человек, десятки пострадали
Другие страны
- 18 сентября, 2026
- 13:48
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при взрыве возле мечети погибли не менее 15 человек.
Как передает Report со ссылкой на The News Pakistan, взрыв произошел во время пятничной молитвы.
Более 50 человек получили ранения. В больницу доставили тела 15 погибших и более 50 пострадавших.
По данным полиции, в результате взрыва возле мечети образовалась воронка. Среди пострадавших есть сотрудники полиции.
По данным спасательных служб, внешняя часть мечети получила серьезные повреждения, также обрушилась стена. На месте продолжается спасательная операция.
В окружной больнице Кохата объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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