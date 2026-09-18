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    В Пакистане при взрыве возле мечети погибли 15 человек, десятки пострадали

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 13:48
    В Пакистане при взрыве возле мечети погибли 15 человек, десятки пострадали

    В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при взрыве возле мечети погибли не менее 15 человек.

    Как передает Report со ссылкой на The News Pakistan, взрыв произошел во время пятничной молитвы.

    Более 50 человек получили ранения. В больницу доставили тела 15 погибших и более 50 пострадавших.

    По данным полиции, в результате взрыва возле мечети образовалась воронка. Среди пострадавших есть сотрудники полиции.

    По данным спасательных служб, внешняя часть мечети получила серьезные повреждения, также обрушилась стена. На месте продолжается спасательная операция.

    В окружной больнице Кохата объявлен режим чрезвычайной ситуации.

    взрыв в мечети Пакистан
    Pakistanda məscid yaxınlığında partlayış olub, 15 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb
    Explosion near mosque in Pakistan leaves 15 dead, dozens injured

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