В Пакистане при взрыве возле мечети погибли 15 человек, десятки пострадали

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при взрыве возле мечети погибли не менее 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на The News Pakistan, взрыв произошел во время пятничной молитвы.

Более 50 человек получили ранения. В больницу доставили тела 15 погибших и более 50 пострадавших.

По данным полиции, в результате взрыва возле мечети образовалась воронка. Среди пострадавших есть сотрудники полиции.

По данным спасательных служб, внешняя часть мечети получила серьезные повреждения, также обрушилась стена. На месте продолжается спасательная операция.

В окружной больнице Кохата объявлен режим чрезвычайной ситуации.