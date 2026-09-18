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    Pakistanda məscid yaxınlığında partlayış olub, 15 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2026
    • 13:50
    Pakistanda məscid yaxınlığında partlayış olub, 15 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Pakistanın Xayber-Paxtunxva əyalətində məscid yaxınlığındakı partlayış nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub.

    "Report" "The News Pakistan"a istinadən xəbər verir ki, partlayış cümə namazı zamanı baş verib.

    Bildirilib ki, xəstəxanaya 15 meyit və 50-dən çox yaralı çatdırılıb.

    Polisin məlumatına görə, məscidin yaxınlığında partlayış nəticəsində çuxur yaranıb. Zərərçəkənlər arasında polis əməkdaşları da var.

    Xilasetmə xidmətlərinin məlumatına görə, məscidin xarici hissəsi ciddi şəkildə zədələnib, həmçinin divar uçub. Hadisə yerində xilasetmə əməliyyatı davam edir.

    Kohat dairə xəstəxanasında fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib.

    Məscid Partlayış Pakistan
    В Пакистане при взрыве возле мечети погибли 15 человек, десятки пострадали
    Explosion near mosque in Pakistan leaves 15 dead, dozens injured

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