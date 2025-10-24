В Пакистане при взрыве у автомобиля суперинтенданта погибли трое правоохранителей
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 14:46
В Пакистанском Гульмине в результате взрыва рядом с автомобилем суперинтенданта полиции погибли трое сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.
Согласно информации, среди погибших - старший офицер полиции. Несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу.
Отмечается, что это уже второй взрыв за сутки в этом районе. Ранее самодельное взрывное устройство сработало на контрольно-пропускном пункте в Гульмине. Тогда было разрушено здание рядом с КПП, однако жертв удалось избежать.
