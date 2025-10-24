Pakistanda son 24 saat ərzində ikinci partlayış baş verib, ölənlər var
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2025
- 15:12
Pakistanın Qulmin şəhərində polis avtomobilinin yanında baş verən partlayış nəticəsində hüquq-mühafizə orqanlarının üç əməkdaşı ölüb.
Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həlak olanlar arasında polis zabiti də var. Bir neçə nəfər yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.
Qeyd olunur ki, bu, son 24 saat ərzində bu bölgədə baş verən ikinci partlayışdır. Daha əvvəl Qulmində nəzarət-buraxılış məntəqəsində özü düzəldilmiş partlayıcı qurğu işə düşüb. O zaman nəzarət-buraxılış məntəqəsinin yanındakı bina dağıdılıb, lakin xəsarət alanlar olmayıb.
Son xəbərlər
15:22
Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri SOCAR-ın Karbamid zavoduna səfər edibEnergetika
15:20
Ukraynada vağzalda qumbara partladılıb: dörd nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:15
Foto
SHXÇDX rəisi Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:15
Naxçıvanda duz istehsalı dayandırılıbSənaye
15:14
"Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" qanuna dəyişiklik I oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
15:12
Pakistanda son 24 saat ərzində ikinci partlayış baş verib, ölənlər varDigər ölkələr
15:12
Foto
Növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB-2Qarabağ
15:06
"Çelsi"nin hücumçusu məşqləri bərpa edib, tezliklə meydana qayıdacaqFutbol
15:01
Foto