В Пакистане при взрыве на фабрике погибли семь человек

При взрыве на предприятии по производству фейерверков в пакистанском городе Хайдарабад погибли не менее семи человек, еще столько же получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Samaa TV, пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Отмечается, что сотрудникам пожарной части удалось локализовать возгорание. Зданию фабрики причинен значительный ущерб.

По словам представителей местных властей, взрыв произошел на подпольном предприятии, построенном среди полей на берегу реки. Ведется расследование обстоятельств происшествия.