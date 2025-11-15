В Пакистане при взрыве на фабрике погибли семь человек
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 22:25
При взрыве на предприятии по производству фейерверков в пакистанском городе Хайдарабад погибли не менее семи человек, еще столько же получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Samaa TV, пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Отмечается, что сотрудникам пожарной части удалось локализовать возгорание. Зданию фабрики причинен значительный ущерб.
По словам представителей местных властей, взрыв произошел на подпольном предприятии, построенном среди полей на берегу реки. Ведется расследование обстоятельств происшествия.
Последние новости
22:46
Фото
В Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в 7-й Консультативной встрече глав государств ЦАВнешняя политика
22:44
В Имишли в гравийном карьере погиб человекПроисшествия
22:29
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в ГазеВ регионе
22:25
В Пакистане при взрыве на фабрике погибли семь человекДругие страны
22:11
Шторм "Клаудия" привел к гибели троих в Португалии и наводнению в БританииДругие страны
21:55
ЦАХАЛ заявил об уничтожении тоннеля ХАМАС на севере ГазыДругие страны
21:40
Фото
Ташкент подсвечен в цвета флага Азербайджана в преддверии саммита Центральной АзииДругие
21:36
Ливан подаст жалобу в ООН в связи с возведением Израилем стены на границеДругие страны
21:23