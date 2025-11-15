İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Pakistanda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 23:17
    Pakistanda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Pakistanın Heydərabad şəhərində yerləşən pirotexniki maddələr istehsalı müəssisəsində baş verən partlayış nəticəsində azı yeddi nəfər həlak olub, bir o qədər insan isə yaralanıb.

    "Report"un "Samaa TV" telekanalına istinadən məlumatına görə, yaralılar ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Qeyd olunub ki, yanğınsöndürənlər alovlanmanı lokallaşdıra biliblər. Fabrik binasına ciddi ziyan dəyib.

    Yerli hakimiyyət nümayəndələrinin sözlərinə görə, partlayış çay sahilində, tarlaların arasında tikilmiş gizli müəssisədə baş verib. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı istintaq aparılır.

    В Пакистане при взрыве на фабрике погибли семь человек

