В Пакистане при перестрелке с террористами погибли 7 военных

В округе Южный Вазиристан в Пакистане в перестрелке с террористами погибли 7 военнослужащих, ликвидированы 5 боевиков.

В округе Южный Вазиристан в Пакистане в перестрелке с террористами погибли 7 военнослужащих, ликвидированы 5 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в Управлении по связям с общественностью пакистанской армии (ISPR) сообщили, что перестрелка возникла в ходе антитеррористической операции в поселке Асман Манза.

Операция в регионе продолжается. Информация о группировке, совершившей нападение на военных, не приводится.

Террористическая организация "Техрик-е Талибан Пакистан" (TTP) была основана в Пакистане в 2007 году, совершает атаки на гражданских лиц и военных в регионе.

В Исламабаде утверждают, что TTP управляется из Афганистана.

В ходе военных операций против TTP с 2014 года в Пакистане ликвидированы свыше 5 тыс. террористов, погибли более 700 военных.