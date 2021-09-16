О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Пакистане при перестрелке с террористами погибли 7 военных

В Пакистане при перестрелке с террористами погибли 7 военных В округе Южный Вазиристан в Пакистане в перестрелке с террористами погибли 7 военнослужащих, ликвидированы 5 боевиков.
Другие страны
16 сентября 2021 г. 06:49
В Пакистане при перестрелке с террористами погибли 7 военных

В округе Южный Вазиристан в Пакистане в перестрелке с террористами погибли 7 военнослужащих, ликвидированы 5 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в Управлении по связям с общественностью пакистанской армии (ISPR) сообщили, что перестрелка возникла в ходе антитеррористической операции в поселке Асман Манза.

Операция в регионе продолжается. Информация о группировке, совершившей нападение на военных, не приводится.

Террористическая организация "Техрик-е Талибан Пакистан" (TTP) была основана в Пакистане в 2007 году, совершает атаки на гражданских лиц и военных в регионе.

В Исламабаде утверждают, что TTP управляется из Афганистана.

В ходе военных операций против TTP с 2014 года в Пакистане ликвидированы свыше 5 тыс. террористов, погибли более 700 военных.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pakistanda terrorçularla atışmada 7 hərbçi həlak olub

Экслюзивные новости

Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi