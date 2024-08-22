В Пакистане при обстреле школьного автобуса погибли двое детей

По меньшей мере двое детей погибли, еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на школьный автобус в районе Дери-Кот округа Атток в пакистанской провинции Пенджаб.

По меньшей мере двое детей погибли, еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на школьный автобус в районе Дери-Кот округа Атток в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на заместителя главы округа Атток Рао Атифа Разу.

По его данным, инцидент произошел вследствие личной неприязни нападавших к водителю школьного автобуса. Шофер выжил, несмотря на полученные ранения.

Полиция и администрация округа заняты поисками нападавших, скрывшихся с места преступления.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари осудил нападение и распорядился принять строгие меры в отношении виновных.