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В Пакистане пообещали проявлять сдержанность в отношении Индии

В Пакистане пообещали проявлять сдержанность в отношении Индии Пакистан будет соблюдать условия заключенного с Индией перемирия, а также будет проявлять сдержанность в отношении действий Индии.
Другие страны
11 мая 2025 г. 08:06
В Пакистане пообещали проявлять сдержанность в отношении Индии

Пакистан будет соблюдать условия заключенного с Индией перемирия, а также будет проявлять сдержанность в отношении действий Индии.

Как передает Report, об этом сообщает Geo TV со ссылкой на пакистанский МИД.

"Пакистан заявил, что он по-прежнему привержен добросовестному соблюдению соглашения о прекращении огня, о котором он договорился с Индией", — говорится в сообщении.

При этом МИД Пакистана подчеркнул, что вооруженные силы страны "реагируют на ситуацию ответственно и сдержанно".

Также телеканал отмечает, что заявление пакистанского внешнеполитического ведомства последовало за обвинениями со стороны Нью-Дели в якобы нарушении Исламабадом условий перемирия.

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