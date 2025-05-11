В Пакистане пообещали проявлять сдержанность в отношении Индии

Пакистан будет соблюдать условия заключенного с Индией перемирия, а также будет проявлять сдержанность в отношении действий Индии.

Пакистан будет соблюдать условия заключенного с Индией перемирия, а также будет проявлять сдержанность в отношении действий Индии.

Как передает Report , об этом сообщает Geo TV со ссылкой на пакистанский МИД.

"Пакистан заявил, что он по-прежнему привержен добросовестному соблюдению соглашения о прекращении огня, о котором он договорился с Индией", — говорится в сообщении.

При этом МИД Пакистана подчеркнул, что вооруженные силы страны "реагируют на ситуацию ответственно и сдержанно".

Также телеканал отмечает, что заявление пакистанского внешнеполитического ведомства последовало за обвинениями со стороны Нью-Дели в якобы нарушении Исламабадом условий перемирия.