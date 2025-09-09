ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 15:33
    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    По меньшей мере семь человек пострадали в результате обрушения швейной фабрики в промышленной зоне Нью-Карачи в Пакистане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    Согласно сообщению, здание фабрики, которое первоначально загорелось, обрушилось, в результате чего пострадали шестеро пожарных и оператор частного телеканала. Пожар вспыхнул около 6:30 утра по местному времени, а здание фабрики обрушилось около полудня.

    По информации спасательных служб, существует опасение, что некоторые спасатели могут находиться под завалами.

    Первоначально на место происшествия были направлены две пожарные машины, однако из-за масштабов возгорания к ликвидации огня привлекли 15 пожарных машин и подъемник. Несмотря на усилия экстренных служб, пламя перекинулось на два соседних промышленных объекта. Распространению огня способствовало наличие бочек с дизельным топливом.

    Пакистан фабрика пожарные пострадавшие пожар

    Последние новости

    15:58

    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    15:55

    В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

    Другие страны
    15:51

    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    15:49

    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    15:48

    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    15:46

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    15:33

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:29

    В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

    Другие страны
    15:24

    Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

    Бизнес
    Лента новостей