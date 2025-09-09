В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

По меньшей мере семь человек пострадали в результате обрушения швейной фабрики в промышленной зоне Нью-Карачи в Пакистане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Согласно сообщению, здание фабрики, которое первоначально загорелось, обрушилось, в результате чего пострадали шестеро пожарных и оператор частного телеканала. Пожар вспыхнул около 6:30 утра по местному времени, а здание фабрики обрушилось около полудня.

По информации спасательных служб, существует опасение, что некоторые спасатели могут находиться под завалами.

Первоначально на место происшествия были направлены две пожарные машины, однако из-за масштабов возгорания к ликвидации огня привлекли 15 пожарных машин и подъемник. Несмотря на усилия экстренных служб, пламя перекинулось на два соседних промышленных объекта. Распространению огня способствовало наличие бочек с дизельным топливом.