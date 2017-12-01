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    В Пакистане неизвестные открыли стрельбу на территории университета, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

    Нападавшие ликвидированы© REUTERS/Fayaz Aziz

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Боевики, напавшие на кампус аграрного университета в городе Пешавар в Пакистане, ликвидированы. Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на военные источники.

    Отмечается, что всего нападавших было трое. 

    В результате атаки по меньшей мере 9 человек погибли и 37 пострадали в результате нападения на кампус университета.

    Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Талибан".

    *** 09:44

    Вооруженные люди открыли стрельбу на территории аграрного университета в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в местной полиции. 

    "Полиция и солдаты оцепили территорию университета. Из кампуса также был слышен взрыв", - сказал представитель правоохранительных органов.

    Отмечается, что в результате атаки пострадали не менее пяти человек.

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