В Пакистане неизвестные открыли стрельбу на территории университета, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Боевики, напавшие на кампус аграрного университета в городе Пешавар в Пакистане, ликвидированы. Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что всего нападавших было трое.

В результате атаки по меньшей мере 9 человек погибли и 37 пострадали в результате нападения на кампус университета.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Талибан".

*** 09:44

Вооруженные люди открыли стрельбу на территории аграрного университета в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в местной полиции.

"Полиция и солдаты оцепили территорию университета. Из кампуса также был слышен взрыв", - сказал представитель правоохранительных органов.

Отмечается, что в результате атаки пострадали не менее пяти человек.