В Пакистане назвали причину катастрофы на железной дороге

Разрыв сварного шва на рельсах мог привести к столкновению в понедельник двух пассажирских поездов на юге Пакистана

Разрыв сварного шва на рельсах мог привести к столкновению в понедельник двух пассажирских поездов на юге Пакистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщает газета News со ссылкой на предварительную версию экспертов, устанавливающих обстоятельства ЧП.

Они считают, что из-за разрыва сварного шва 12 вагонов поезда "Миллат экспресс" сошли с рельсов и рухнули на второй путь, по которому следовал скорый из Карачи.

В катастрофе, произошедшей 7 июня в районе города Готки в провинции Синд, по меньшей мере 62 человека погибли, более 100 пострадали.

К настоящему моменту движение поездов возобновлено. Спасательная операция продолжается, в ней принимает участие армия Пакистана.