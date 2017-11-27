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    В Пакистане микроавтобус столкнулся с трейлером, погибли семь человек

    В результате лобового столкновения пассажирский фургон перевернулся, погибли семь человек, пять получили ранения

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Смертельное ДТП произошло в пакистанской провинции Синд, семь человек погибли и еще пять получили ранения, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

    Авария произошла, когда пассажирский микроавтобус лоб в лоб столкнулся с трейлером сегодня утром в районе Джасхоро провинции Синд, в результате чего пассажирский фургон перевернулся, погибли семь человек, пять получили ранения.

    Полиция сообщила, что пассажирский фургон направлялся из южного портового города Карачи в Наушахро-Ферозе, добавив, что авария произошла из-за превышения скорости.

    Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу, несколько из них находятся в критическом состоянии. 

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