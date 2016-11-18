В Пакистане ликвидировали одного из лидеров ИГ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Управление по борьбе с терроризмом Пакистана ликвидировало одного из командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) около пакистанской столицы, города Исламабада.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, операция прошла в районе города Марри, в 50 километрах от пакистанской столицы.

В результате перестрелки Эхсан Саттаи был ликвидирован, двое сотрудников управления по борьбе с терроризмом (CTD) получили ранения. Сообщается, что двум активистам ИГ удалось скрыться.

По данным властей, предполагаемые боевики готовили нападения на офисы СМИ в Исламабаде и соседнем городе Равалпинди. В ходе операции силовики изъяли оружие, взрывчатые вещества, оборудование для производства взрывных устройств и пояс смертника.