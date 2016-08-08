 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Пакистане из-за наводнений погибли не менее 29 человек

    Еще два десятка пропали без вести

    Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ В Пакистане в течение последних трех дней из-за наводнений, вызванных ливнями, погибли по меньшей мере 29 человек, еще два десятка пропали без вести.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", в городе Карачи, провинция Синд, погибли не менее 14 человек, еще несколько получили ранения.

    При этом во многих районах города произошел сбой подачи электроэнергии.

    В свою очередь в городе Харнай, провинция Белуджистан, погибли восемь человек, пятеро получили ранения.

    Помимо этого еще в нескольких регионах на юге и юго-западе страны погибли люди. Во многих южных районах страны затоплены дороги.

    Ранее сообщалось, что в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в столице Македонии Скопье погиб 21 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi