В Пакистане два человека погибли при разгоне массовой акции протеста адвокатов

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Два человека погибли при разгоне акции протеста адвокатов в пакистанском городе Сиалкот, расположенном в провинции Пенджаб, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Утром в нескольких городах провинции, в том числе в Сиалкоте, Лахоре, Фейсалабаде и Мултане, начались массовые акции протеста юристов, вызванные убийством одного из руководителей Ассоциации адвокатов Пенджаба.

Первоначально демонстрации и митинги носили мирный характер, однако затем ситуация вышла из-под контроля: в центре Сиалкота их участники окружили офис начальника местной полиции и подожгли его.

Из-за резкого обострения обстановки и сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь на поражение.

В связи с событиями в Сиалкоте во вторник по всей стране пройдет массовая забастовка адвокатов.